Immobile Lazio, l’attaccante è PRONTO a volare in Turchia: ecco QUANDO. Tutte le ultime notizie sulla trattativa

Come riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato – L’originale, Ciro Immobile non partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore con la Lazio. Infatti, il suo aereo per la Turchia è in programma per domani pomeriggio.

Inoltre, Alfredo Pedullà riporta come l’ormai ex capitano biancoceleste abbia rinunciato ad una parte economica per agevolare il trasferimento. Alla Lazio andrà un indennizzo tra i 2 e i 2,5 milioni di euro.