Immobile-Lazio, record a un passo: gli basta un gol per un primato clamoroso

Basta un semplice gol a Ciro Immobile, questa sera contro il Bologna il Capitano della Lazio insegue un super primato

Questa sera tutti gli occhi dei tifosi biancocelesti (e non solo) saranno rivolti verso Ciro Immobile. L’attaccante capitolino è pronto a prendersi la scena nel corso di Bologna-Lazio, dove potrebbe raggiungere un primato a dir poco clamoroso.

Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, con una rete Immobile, ora a quota 199, diventerebbe il primo calciatore della Lazio a realizzare ben 200 marcature complessive. Ma non solo, Ciro è fermo in Serie A a 197 gol in carriera, (non solo con i capitolini) a tre distanze dunque da diventare l’ottavo giocatore di sempre a toccare i 200 sigilli nel massimo campionato Italiano.