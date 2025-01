Immobile Lazio, gli auguri social dell’ex bomber biancocleste per l’anniversario dei 125 anni di vita del club

Anche Ciro Immobile ha voluto fare gli auguri sui social alla Lazio in occasione del 125° anniversario della nascita del club. Nonostante l’addio in estate con il trasferimento al Besiktas, Immobile rimane nella storia dei biancocelesti come il miglior marcatore di sempre. Di seguito il suo saluto sui social.

Immobile Lazio, gli auguri del bomber per i 125 anni del club - FOTO 23

AUGURI – «125 anni di storia. La prima squadra della capitale».