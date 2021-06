Immobile si prende la scena: finalmente è protagonista anche in Europa

Ciro Immobile vive una notte da sogno: gol e assist all’esordio in Euro 2020 e una prestazione davvero da appalusi

Un gol e un assist per prendersi la scena nel suo Olimpico, il campo a due passi da casa sua dove Ciro è diventato grande con la Lazio. Dopo essere stato protagonista a lungo in Italia, Immobile si prende la scena anche in Europa.

Il Corriere dello Sport lo esalta scrivendo: «Il sipario si è alzato, ci racconta Ciro Immobile. Con la sua mimica, con la sua esultanza perfino contenuta e pure questo è un messaggio: sono felice per il gol ma uno solo non basta. Una partita sola non è sufficiente. Ciro è nato oggi. Guardatelo negli occhi»