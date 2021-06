Immobile e Insigne, il tatuatore: «Faranno un tatuaggio in caso di vittoria»

Immobile ed Insigne sono pronti a ricordare Euro 2020 con un tatuaggio: a svelarlo è lo stesso tatuatore dei due giocatori

L’Italia ha inaugurato Euro 2020 col tris rifilato alla Turchia. A segno anche Ciro Immobile e Lorenzo Insigne che – terminata quest’avventura internazionale – marchieranno la loro pelle con un tatuaggio dedicato alla competizione. A svelare il progetto è proprio il tatuatore Valentino Russo a Radio Kiss Kiss:

«Ho sentito sia Lorenzo che Ciro, siamo diventati amici. Parliamo poco di calcio per non affrontare argomenti per loro delicati. Ma posso dire in anticipo che entrambi, se questa esperienza agli Europei dovesse portare qualcosa di importante, avranno pronto un tatuaggio. È scontato, li conosco: si sono sempre tatuati in momenti importanti della loro vita e arrivare in fondo a una competizione così importante darà l’opportunità di tatuare qualcosa di bello inerente a questa fase del loro percorso. Come sono arrivati da me? Con un semplice passaparola. Ho tatuato, tra le altre cose, la Scarpa d’Oro sul braccio di Immobile e Maradona sulla gamba di Lorenzo. Insigne avrebbe voluto tatuarsi il Pibe de Oro anche prima della scomparsa di Diego ma la tragica notizia ha velocizzato un pò il percorso».