Immobile dopo gli esami: «Ho buone sensazioni»

Controlli clinici per Ciro Immobile in Paideia. L’attaccante spera di recuperare per il derby di domenica con la Roma

ORE 11 – Come raccontato da Il Messaggero, una volta terminati gli accertamenti, alle 9:30 circa il calciatore ha lasciato la Paideia per affrontare un altro giorno di terapie e lavoro di recupero a Formello. Nelle prossime ore si capirà di più sulle tempistiche di rientro, ma Immobile ha confermato la sua serenità ai cronisti presenti: «Ancora non mi hanno detto niente, perché non c’era il dottor Rodia, ma le mie sensazioni sono buone».

Controlli clinici per Ciro Immobile in Paideia. L’attaccante spera di recuperare per il derby di domenica con la Roma. L’attaccante, arrivato di prima mattina sorridente, inizia quella che sarà una lunga settimana e, ai cronisti presenti, parla di quella che è la sua speranza;

«Come sto? Abbastanza bene, ma vediamo oggi. Derby? Speriamo di farcela». Tutto il popolo biancoceleste incrocia le dita, perché sarà una corsa contro il tempo. E molto dipenderà dall’esito della risonanza.