Immobile incontra la piccola Carol a Le Iene: la Lazio ricorda l’appuntamento di stasera – VIDEO

Ciro Immobile sarà presente stasera nel programma Le Iene dove incontrerà la piccola Carol – VIDEO

È tutto pronto per il nuovo appuntamento con Le Iene, fissato per questa sera in prima serata su Italia 1.

Nel corso del programma ci sarà anche un servizio di Stefano Corti insieme all’attaccante della Lazio, Ciro Immobile. Il bomber e capitano biancoceleste realizzerà infatti il sogno di una bimba di sette anni Carol, tifosa della Lazio che incontrerà finalmente il suo idolo. La Lazio ha ricordato così sui social l’appuntamento.