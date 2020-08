Immobile in Nazionale, Inzaghi è senza attacco. Tare pesca ancora in Liga?

Caicedo in forse, Adekanye ancora out, servono rinforzi in attacco.

Con Caicedo in partenza, Adekanye ancora lontano dai compagni, e la Champions che incombe, la Lazio deve urgentemente sistemare il reparto offensivo. Ciro Immobile partirà per raggiungere la nazionale e Inzaghi si ritroverà ad Auronzo coi soli Caicedo e Correa oltre al baby Raul Moro. Muriqi è in standby, così Tare punta forte su Fernandez, attaccante di proprietà del Siviglia, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Granada siglando 11 gol e fornendo 4 assist in 34 apparizioni. Per l’alternativa guarda ancora in Spagna, con Borja Mayoral corteggiato dal Valencia che però non ha ancora chiuso. Con Real Madrid il discorso è ancora aperto. Ma ora serve concretizzare.