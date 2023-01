Immobile, il giro di boa si avvicina: Ciro vuole scongiurare un record negativo

Solo una volta Ciro Immobile ha terminato il girone di andata con meno di 7 gol: era il 20212-2013. Con la Lazio mai meno di dieci reti

La gara di domani contro il Sassuolo sarà molto importante non solo per la Lazio ma anche per Ciro Immobile, sempre a caccia di nuovi record. Come riportato dal Corriere della Sera edizione romana, solo nel 2012-2013, con la maglia del Genoa, Immobile alla fine del girone d’andata aveva messo a segno meno dei 7 gol segnati attualmente. Furono 5, di cui 3 segnati a Milan, Inter e Juve.

Tuttavia il numero 17 biancoceleste vuole scongiurare un record negativo: con la Lazio non ha mai segnato meno di 10 reti al giro di boa, nel 2019-2020, quando poi vinse la scarpa d’oro, furono addirittura 20. Immobile ha due partite per migliorare le proprie statistiche.