Immobile, il capitano ha visitato l’ospedale Bambin Gesù – FOTO

Immobile, l’attaccante biancoceleste in concomitanza con la presenza di Anderson e Cataldi è stato ospite presso l’ospedale romano

Oltre alla Juventus, da sempre nei pensieri della Lazio e dei suoi giocatori è anche la solidarietà. La giornata di oggi non ha fatto eccezione, Immobile infatti insieme a Cataldi e Anderson è stato ospite presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma.

A testimoniare la presenza del giocatore di Torre Annunziata è il post social della struttura romana che recita esattamente quanto segue

POST – Carichi di dolcezza, non solo delle uova di Pasqua che hanno consegnato stanza per stanza, letto per letto. Ma anche per gli autografi, le foto ricordo, il regalo dell’emozione dell’incontro con un campione. Qualcuno è rimasto un po’ stupito e sopraffatto per questa visita inaspettata, qualcuno, come la piccola C., talmente a proprio agio da ringraziare con un abbraccio. Grazie a Ciro Immobile e Jessica Melena per la carica di dolcezza