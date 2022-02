Immobile e Acerbi pronti per il Porto? I dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Immobile e Acerbi sembrano essere pronti per il rientro nella sfida di giovedì contro il Porto: i dettagli sulle loro condizioni

Immobile e Acerbi saranno due dei grandi assenti della sfida di questa sere contro l’Udinese. Per i prossimi impegni però Sarri sembra poter tirare un sospiro di sollievo.

Infatti, come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, i due dovrebbe giocare giovedì sera all’Olimpico contro il Porto. Insomma, Ciro si sarebbe messo alle spalle i problemi e sia pronto per tornare in gruppo con i compagni. Il difensore invece ha ormai pienamente recuperato dall’infortunio.