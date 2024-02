Immobile, dott. Sorrentino: «Ecco i segreti della dieta di Ciro». Le parole del dottore

Sacha Sorrentino. Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, l’esperto in nutrizione e integrazione sportiva ha raccontato il modus operandi con cui il capitano della Lazio Immobile sta lavorando per riuscire a fruttare tutte le potenzialità del proprio corpo.

PAROLE– «In una dieta come la sua non può mancare l’equilibrio“, sottolinea come prima imprescindibile caratteristica di un piano nutrizionale fatto su misura per lui. “Fondamentale” – spiega al quotidiano – è dare stimoli metabolici differenti, in base al programma settimanale. Non deve mai mancare il carico di glicogeno muscolare“, usando quindi zuccheri – “con alto indice glicemico” – che permettano di soddisfare le esigenze corporee. Un modo diverso di mangiare che ha portato anche nuove scoperte nella cucina di casa Immobile con il numero 17 che è rimasto affascinato dalla bontà del riso venere. Dettagli a parte, quel che conta è la dedizione che Immobile sta garantendo e da questo punto di vista Sorrentino è stato chiarissimo: “L’impegno di Ciro è molto importante. È attento e consapevole, un’atleta modello. Il mio obiettivo era quello di farlo tornare il prima possibile in condizione di poter esprimere tutto il suo potenziale. Ora non ci resta che continuare così».