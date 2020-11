Ciro Immobile effettuerà domani un nuovo tampone

Ciro Immobile potrebbe aggregarsi al ritiro dell’Italia per le sfide di Nations League contro Bosnia e Polonia. Come riportato da Matteo Petrucci a Sky Sport, il centravanti biancoceleste svolgerà domani un nuovo tampone che, in caso di esito neagativo, darebbe all’attaccante il via libera per poter raggiungere la Nazionale.