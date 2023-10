Immobile sulle polemiche: «Io contro Sarri? Ecco cosa è successo»

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile è tornato a parlare delle polemiche e la presunta rottura col tecnico Maurizio Sarri

Non ci sta Ciro Immobile. Il bomber della Lazio, intervenuto nella tarda serata di oggi in previsione della sfida di Champions League contro il Celtic, ha espresso la propria opinione sulle uscite accusatorie di alcuni tifosi dopo la sconfitta contro il Milan e la presunta diatriba con il tecnico Maurizio Sarri.

POLEMICHE – «Per quello che è uscito ci sono rimasti più male mio fratello e mia moglie. Loro sono sentimentali come me e ci tengono a quello che sto facendo con la Lazio. Hanno avuto una reazione e qualcuno ha pensato fosse per il mister. Ma non era riferito a Sarri. Mi sembra impossibile che i tifosi della Lazio mi possano dire qualcosa».

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE A CIRO IMMOBILE