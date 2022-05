Immobile con i ragazzi e le ragazze della Miracoli Football Club: l’iniziativa

Ciro Immobile ha incontrato i ragazzi e le ragazze della Miracoli Football Club: ecco l’iniziativa

Ciro Immobile oggi è stato ospite della Miracoli Football Club, la quale punta a creare un prototipo innovativo di scuola calcio che costruisce campioni non solo nello sport ma anche nella vita. Il capitano della Lazio ha incontrato ragazzi e ragazze di tutte le età, scambiando con loro le proprie esperienze.

L’evento ha avuto inizio alle ore 16.30 e si è diviso in due momenti: una prima parte in palestra di confronto tra il mister e i ragazzi e ragazze della Miracoli Fc, e una seconda parte in campo di allenamento insieme. Queste le parole del fondatore Massimo Vallati: «Siamo felicissimi di aver avuto con noi Ciro Immobile a sostenere una nuova idea di scuola calcio che sia in grado di costruire dei giocatori capaci di avere non solo tecnica di gioco ma una coscienza sociale molto forte».