Immobile coccolato da Jessica: festeggiamenti speciali post derby – FOTO

Ciro Immobile segna nel derby e il giorno dopo la grande vittoria festeggia in un modo speciale con la sua Jessica

Sul tabellino del derby non poteva mancare la firma di Ciro Immobile, che ancora una volta ha messo il suo nome per la vittoria della Lazio. Il giorno dopo la grande vittoria sulla Roma, l’attaccante biancoceleste ha festeggiato con la moglie Jessica.

Pranzo fuori per i due, che si sono immortalati in una bella foto poi postata sui social. Più innamorati e felici che mai… Con 3 punti speciali in più!