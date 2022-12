Immobile cecchino con le neopromosse: il Lecce è avvisato

Ciro Immobile tornerà al centro dell’attacco della Lazio nella gara del 4 gennaio contro il Lecce: bilancio super con le neopromosse

Manca meno di un mese al ritorno del campionato di Serie A. La Lazio, il prossimo 4 gennaio contro il Lecce, ritroverà Ciro Immobile al centro dell’attacco.

Come riporta Il Messaggero, il numero 17 biancoceleste è un vero e proprio cecchino contro le neopromosse: Benevento, Empoli, Salernitana, Venezia e Cremonese, dall’aprile 2021 è sempre andato a segno. In Italia ha colpito 33 squadre, tante quante Ibrahimovic e una sola in meno di Duvan Zapata. Il Lecce è avvisato.