Immobile o Castellanos per Lazio Bologna? L’ultima idea di Sarri sorprende: i dettagli

Immobile o Castellanos in attacco per Lazio Bologna? Ecco qual è l’ultima idea di mister Sarri per il match di oggi

Giorno di gara per la Lazio, che ospita oggi il Bologna nella giornata numero 25 di campionato. Un’altra sfida in cui dovrebbe trovare spazio in attacco Immobile, che dopo il ko di Bergamo è tornato assoluto protagonista.

Ma prima o poi, ricorda il Corriere dello Sport, il capitano dovrà inevitabilmente tirare il fiato, con Castellanos che scalpita per avere più minutaggio. Magari non oggi, ma probabilmente giovedì a Torino ci sarà la staffetta tra i due. Ciro, con 9 gol in 16 precedenti con gli emiliani, è sempre una sentenza in queste gare.