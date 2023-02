Immobile, alla Lazio servono i suoi gol per la Champions

Immobile è a secco da cinque gare dopo il gol del 4 gennaio contro il Lecce: alla Lazio servono le sue reti per la Champions

Alla Lazio servono i gol di Ciro Immobile. Il Messaggero oggi in edicola fa il punto sulla voglia dell’attaccante di tornare a timbrare il cartellino già nella gara di sabato sera contro l’Atalanta all’Olimpico, partita nella quale Ciro, secondo il programma di recupero stilato con Sarri, dovrebbe giocare tutti e 90 i minuti.

Immobile, 8 gol in stagione finora considerando tutte le competizioni, non segna in campionato dalla trasferta di Lecce dello scorso 4 gennaio. Dopo 5 gare a secco (peggio solo nel 2018-2019 e nel 2020-2021 con 9). A Sarri, nonostante l’ottimo rendimento del tridente leggero, servono i suoi gol per la Champions League.