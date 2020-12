Immobile, aggancio a Vieri e Ibrahimovic nella graduatoria all-time!

La perla di Benevento vale a Immobile un aggancio importante nella classifica all-time di A

La segnatura di Benevento consente a Ciro Immobile di raggiungere la 29esima posizione nella classifica marcatori di tutti i tempi della Serie A. Il centravanti aggancia: Paolo Pulici, Marco Di Vaio, Benito Lorenzi, Christian Vieri e Zlatan Ibrahimovic. La sfida con lo svedese andrà in scena con tutta probabilità a San Siro all’antivigilia di Natale, quando il campione del Milan dovrebbe rientrare in campo. Il numero 17 biancoceleste ha confermato il grande cinismo dell’inizio di stagione in campionato: anche al Ciro Vigorito è arrivata la rete all’unico tiro verso la porta di Montipò.