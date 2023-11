Immobile a Sky: «Un gol così mi serviva e ci serviva. A darmi fastidio è una cosa»

Immobile, il bomber al termine della partita vinta con il Feyenoord decisa da un suo gol nel finale di primo tempo parla a Sky

GOL PESANTE – «È un gol importante in un momento importante e per noi non facile, in campionato e in Champions. Nel nostro girone ci sarà equilibrio fino alla fine, noi abbiamo un’altra partita in casa da sfruttare al massimo e poi credo andremo giocarci la qualificazione a Madrid».

200 CON LA LAZIO – «Serviva un gol così, per scacciare un po’ via tutto. È sempre bello segnare, quando la squadra arriva alla vittoria. È importante per me e per la squadra. 200 sono un traguardo bellissimo, è bello festeggiare davanti alla nostra gente».

VOCI SULL’ARABIA – «Quelli sono momenti che quando le cose vanno male butti tutto dentro nel calderone e non si capisce come stanno veramente le cose. Il calcio è fatto di momenti, questo era difficile, non il più difficile della mia carriera. Ogni tanto danno fastidio le voci che dicono che non stai bene e che non puoi più giocare a una certa età. Io mi sento bene».

CHIELLINI – «Siamo legati, lo saremo per sempre. Abbiamo fatto un percorso bellissimo. Giorgio mi ha visto crescere. Mi ha sempre dispensato consigli. Io da capitano della Lazio ho preso tanto da lui».