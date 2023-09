Immobile a Sky: «Le critiche dei tifosi? E’ normale perchè sono abituati bene»

Immobile, l’attaccante biancoceleste ha rilasciato al pre gara alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

Alla vigilia della partita contro l’Atletico Madrid, Immobile ai microfoni di Sky Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando delle critiche ai tifosi e sulla sfida

PAROLE – Diciamo che se siamo intelligenti utilizziamo la Champions per rialzarci. Questa è la partita giusta e sono felice che sia in casa perché l’ultima volta era senza tifosi. È il momento di godersela, è stato un lavoro di due anni. Dobbiamo essere più aggressivi, sono d’accordo col mister. Metterci quella cattiveria in più in area di rigore nostra e loro.Critiche? Quando raggiungi un cert livello è normale, i tifosi probabilmente sono stati abituati molto bene