Ilic Lazio, tutto si lega all'addio di Luis Alberto. E il Siviglia...

Ilic è sempre nel mirino della Lazio, ma tutto si lega al futuro di Luis Alberto, su cui c’è l’interesse del Siviglia.

Sul Mago, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe messo gli occhi anche il Valencia, ma entrambe offrirebbero meno dei 25 milioni chiesti dai biancocelesti. Solo in caso di addio dello spagnolo, potrebbe entrare nel vivo la trattativa per il giocatore del Verona, valutato 18 milioni. Sul taccuino come sostituti anche Bourigeaud del Rennes, che costerebbe un po’ di più.