Il testamento shock di un tifoso: «Lascio tutti i miei beni a Neymar»

Neymar, un tifoso del fuoriclasse del Psg ha rilasciato un testamento dove dichiara di lasciare tutti i suoi beni al calciatore

Da sempre il calcio è stato sempre molto amato dai tifosi, che hanno avuto i loro idoli a cui devono e darebbero tutto, e un giovane ragazzo a causa di una sua malattia grave non ha fatto eccezione. Il protagonista della vicenda è Neymar, al quale è stato rilasciato un testamento da parte del ragazzo, che ne spiega le motivazioni

PAROLE – Non godo di ottima salute e ho visto che non ho nessuno a cui lasciare le mie cose. Non vorrei che il governo o i parenti con cui non vado d’accordo se le prendessero