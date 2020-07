Il Tempo – Lazio, la strigliata di Lotito a Inzaghi per telefono

Secondo Il Tempo, il presidente della Lazio avrebbe tenuto a rapporto Simone Inzaghi per telefono all’indomani della partita con l’Udinese.

Un confronto lungo tra presidente e allenatore. Così si legge sull’edizione odierna de Il Tempo. La chiamata nel tardo pomeriggio, Lotito chiede spiegazioni per una Lazio scivolata dal secondo al quarto posto e troppo brutta per essere paragonabile a quella di fine febbraio. Inzaghi, dall’altra parte del telefono, ascolta e ribadisce un concetto già espresso in più occasioni: con così tanti infortuni mancano le rotazioni. Giusto, ma non può essere un alibi. Il patron si è infuriato dopo l’ennesima prestazione incolore della squadra a Udine.