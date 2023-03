Il rinnovo di Luka Romero: la situazione

Ancora molti dubbi riguardo il possibile rinnovo del contratto del giovane attaccante argentino

Il futuro di Luka Romero in casa Lazio non sembra tanto sicuro come ci si aspetta, dal momento che il suo contratto scadrà a giugno di quest’anno.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa per rinnovare il contratto del giocatore per altri 3 anni sembra essersi arenata. Tutto a causa delle cospicue richieste per le commissioni dell’agente Ramadani. Ad oggi il rischio di veder partire il giovane argentino a fine stagione rimane una possibilità concreta