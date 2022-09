Il rammarico di Gila: «Felice per l’esordio, meno per il risultato» FOTO

Esordio un po’ amaro per Gila: il difensore ha calcato il prato della Serie A, ma il pareggio non ha reso la serata perfetta

Gila ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia della Lazio, ma il risultato non ha reso la serata perfetta: il pareggio agguantato all’ultimo da Gabbiadini lascia un po’ l’amaro in bocca al difensore spagnolo. Su Instagram, ecco il suo messaggio: «Felice per l’esordio ufficiale in Serie A, un po’ meno per il risultato ma siamo sulla strada giusta».