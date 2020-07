Il Messaggero – Lazio, Kumbulla: nessun incontro Lotito-Setti

Secondo Il Messaggero, continua il pressing della Lazio per Kumbulla, ma Lotito non avrebbe incontrato Setti, presidente del Verona, martedì scorso.

Tira e molla. La Lazio va avanti su Kumbulla senza sosta. Martedì scorso il Verona si è allenato a Formello, ma non c’è stato alcun vertice al quartier generale biancoceleste. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero. I due presidenti, Setti e Lotito, si sentono spesso, anche ieri, soprattutto per questioni di Lega mentre sul difensore si cerca di trovare un accordo definitivo che, al momento, non c’è.