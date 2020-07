Il Messaggero – Lazio, Bastos ai saluti: c’è la Stella Rossa di Stankovic

Secondo Il Messaggero, la Stella Rossa di Dejan Stankovic avrebbe messo gli occhi su Bastos, centrale della Lazio.

Stankovic corteggia Bastos, mentre dalla Spagna insistono per Vazquez. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. L’ex centrocampista laziale, ora alla guida della Stella Rossa di Belgrado e fresco campione di Serbia, ha messo gli occhi sul centrale difensivo di Inzaghi. Per la Lazio, Bastos ha una valutazione di circa 6 milioni di euro, ma la sensazione è che con poco più della metà, l’affare potrebbe andare in porto. A gestire l’operazione è Federico Pastorello, manager del difensore angolano, che ha anche ottimi rapporti con Stankovic