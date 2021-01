Un dato curioso legato ai precedenti tra Genoa e Lazio

Lazio e Genoa si sfideranno domani, ore 15:00, allo Stadio Luigi Ferraris. I rossoblu sono alla ricerca del centesimo gol contro i biancocelesti nelle sfide che si sono disputate a Marassi in Serie A. Ne manca solamente una per raggiungere la cifra tonda. Lo score attuale tra le due squadre parla di 29 successi genoani contro 11 laziali nelle 50 sfide sinora disputate in Liguria.