Il Covid torna ad abbattersi sulla A: 3 positivi, rinviato anche il ritiro del Cagliari

I primavera della Roma, il portiere giallorosso Mirante, ora tre calciatori del Cagliari. L’incubo coronavirus torna ad impaurire la Serie A.

Dopo il caso di Kril Despodov, ancora in quarantena in Bulgaria, altri tre giocatori della rosa del Cagliari sarebbero risultati positivi ai controlli per il Covid, andati in scena ad Assemini tra lunedì e martedì. A questo punto filtra un rinvio del ritiro degli isolani. Domani toccherà alla Lazio, ma la sensazione è che le vacanze di agosto possano privare alcune compagini di Serie A di alcuni interpreti per i rispettivi ritiri.