Il 2020 è l’anno del Bayern! 25 vittorie su 26 fino ad agosto, 5 trofei. E potevano essere 6…

Il 2020 è l’anno del Covid e…del Bayern! I prossimi rivali Champions campioni di tutto nell’anno solare

Il Bayern Monaco è a livello calcistica l’assoluto re del 2020. I prossimi rivali della Lazio si accingono a salutare l’anno solare con enorme soddisfazione. Nella seconda parte della Dal 19 gennaio scorso al 23 agosto 2020, i bavaresi sotto la guida di Flick hanno vinto 25 partite su 26 e alzato la bellezza di 5 trofei in poche settimane: Meisterschale, Coppa e Supercoppa di Germania, Champions League e Supercoppa Uefa. Se il Bayern non ha potuto fare sei è perchè il Mondiale per Club è stato spostato da dicembre al prossimo febbraio. Inutile dire che nella competizione in programma dal 1 all’11 febbraio Lewandowski e compagni partiranno da assoluti favoriti per la vittoria finale.