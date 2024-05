Tudor a LSC: «Squadra da RINFORZARE per la prossima stagione! Sull'Europa League penso...»

Igor Tudor, tecnico della Lazio, ha parlato nell’immediato post-partita della gara pareggiato contro il Sassuolo: le dichiarazioni

Intervenuto a Lazio Style Channel dopo la gara tra Lazio e Sassuolo, Igor Tudor ha dichiarato:

PAROLE – «Un grande risultato, s’è fatto un rande percorso. L’Europa League una bellissima competizione, da godere, vanno fatti i complimenti ai ragazzi. Oggi bastava un punto, c’erano tante emozioni. I ragazzi hanno probabilmente sentita un po’ tutto questo, non siamo riusciti a vincere ma questo non toglie niente. Rendimento positivo? Abbiamo fatto le cose giuste, siamo contenti. Ci siamo conosciuti man mano con i giocatori, bisogna essere contenti, ho trovato tanta disponibilità. Bagno di lazialità? È stato emozionante, magari l’hanno sentita anche i ragazzi. Oggi era l’ultima, bastava un solo punto, cambia anche un po’ la mentalità dei giocatori, va capito. C’è da fare il meglio possibile. Ora, prima di tutto, fare le scelte giuste di mercato. Ci sarà da fare un grande lavoro lì e prepararsi alla prossima stagione. Primavera? Vedremo, vedremo se portare qualcuno in ritiro. La città di Roma parla di calcio, le piace il calcio e soprattutto discuterne. Viene data tanta importanza al calcio, questa è una caratteristica della città. Tante radio, TV, ho capito come si vive il calcio qui a Roma. Europa League? Una competizione bella, non è la Champions che è più bella. Va fatta nel modo migliore. Vedremo, c’è da riposare e prepararsi al meglio con la rosa giusta per fare la migliore Lazio possibile».