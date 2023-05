Tare risponde a Klose: «Sul rinnovo non è andata come dice, porte sempre aperte per chiarire»

Igli Tare, DS della Lazio, ha replicato alle parole di Miroslav Klose che ieri è tornato polemicamente sul suo addio in biancoceleste

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Igli Tare ha replicato così a Miroslav Klose, leggenda della Lazio:

«Parlai io 3 volte con Miro prima della sua scadenza per offrirgli il rinnovo. La prima volta mi disse che aveva pensato di ritirarsi già l’anno prima, ma suo figlio l’aveva invitato a restare. La sua è sempre stata una scelta familiare. Essere un grande giocatore non significa essere un grande uomo. Gli uomini si vedono nei fatti. La porta è aperta per chiarire, lo dimostra il fatto che è stato invitato con i suoi ex compagni».