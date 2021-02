IFFHS, i migliori allenatori degli ultimi 20 anni: c’è anche un ex Lazio

L’IFFHS ha stilato la classifica dei migliori allenatori degli ultimi 20 anni e nella lista c’è anche un ex giocatore della Lazio

C’è un po’ di Lazio anche nell’ultima classifica stilata dall’IFFHS. L’International Federation of Football History & Statistics ha fatto una lista dei migliori allenatori degli ultimi 20 anni, in cui è presente anche un ex giocatore biancoceleste. Stiamo parlando di Diego Pablo Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, che a Roma ha vinto lo Scudetto del 2000.

Di seguito la classifica completa: