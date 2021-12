Icardi e la pancetta da impiegato: il declino irreversibile di un (ex) atleta

Le recenti immagini di Mauro Icardi in evidente sovrappeso pongono enormi dubbi sul suo presente e futuro da calciatore

Se Mauro Icardi fosse un impiegato del catasto, ci sarebbe da stare allegri e da godersi le feste in famiglia. E poco importa per qualche sfizietto in più a tavola. Ma, con tutto il rispetto per noi lavoratori sedentari, il centravanti argentino è, o almeno dovrebbe essere, un atleta nel pieno della sua maturità e della sua forza all’alba dei ventinove anni.

Le ultime pubblicazioni Instagram di Wanda Nara hanno invece scoperchiato il pentolone su una condizione fisica non proprio esemplare. E molto ci sarebbe da dissertare anche sulla “pubblicità negativa” che la moglie-agente ha indirettamente fatto al marito. Insomma, non esattamente il sistema migliore per dare una svolta alla carriera in pesante declino del suo assistito.

