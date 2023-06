Ibrahimovic annuncia l'addio al calcio: «E' arrivato il momento...»

Ibrahimovic, al termine della partita vinta contro il Verona lo svedese ha annunciato il suo addio al calcio e al Milan

Zlatan Ibrahimovic lascia il calcio e il Milan. Ad annunciarlo è lo stesso calciatore svedese nella partita dei rossoneri con il Verona

PAROLE – Tanti ricordi e tante emozioni in questo stadio. La prima volta che sono arrivato al Milan mi avete dato la felicità, la seconda volta amore. Voglio ringraziare il mister e lo staff per la disponibilità, i dirigenti per l’opportunità. E poi dal mio cuore voglio ringraziare voi tifosi. Mi avete ricevuto a braccia aperte, mi avete fatto sentire a casa, sarò milanista per tutta la vita. E’ arrivato il momento di dire ciao al calcio, non a voi. Ci vediamo in giro, se sarete fortunati. Forza Milan e arrivederci