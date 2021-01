I dolori del giovane Thomas: Strakosha non si allena, dovrebbe saltare anche la Coppa Italia

Thomas Strakosha è un rebus di questo inizio stagione. Tra Covid, problemi fisici, difficoltà difensive della squadra e ottimo rendimento di Pepe Reina, negli ultimi due mesi e mezzo (dal 20 ottobre) il portiere albanese ha giocato soltanto la prima del girone di Champions col Borussia Dortmund, con l’Udinese in casa e contro la Fiorentina all’Olimpico. Nel weekend non è stato convocato, sono in corso anche delle valutazioni sul calciomercato. Strakosha continua a non allenarsi a Formello, tra i pali nel derby ci sarà ancora Reina, che dovrebbe essere al suo posto anche in Coppa Italia col Parma giovedì prossimo, il 21 gennaio. Con un ballottaggio che di fatto non v’è mai stato, il nodo dell’estremo difensore diviene più che mai attuale. Per l’ex Liverpool invece sarà il primo derby di Roma, seppur senza pubblico.