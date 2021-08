Hysaj senza pace: De Laurentiis gli chiede un risarcimento

Hysaj ancora nei guai. il presidende del Napoli, De Laurentiis, ha chiesto 65mila euro per i fatti del 5 novembre 2019

L’avventura di Hysaj alla Lazio non è cominciata nel migliore dei modi. Dopo il caos con i tifosi per ‘Bella Ciao’ con tanto di striscione offensivo firmato dagli Ultras Lazio arriva una nuova grana per il terzino albanese. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, gli ha chiesto un risarcimento di 65mila. Motivo? il 5 novembre del 2019, era tra i giocatori che rifiutarono di andare in ritiro in seguito alla sfida contro il Salisburgo, pareggiata per 1-1 e ultima di una serie di partite non favorevoli agli azzurri nel risultato.

Secondo il Corriere dello Sport la richiesta sarebbe già arrivata al legale del neo laziale. L’ipotesi tribunale si fa sempre più concreta.