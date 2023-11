Hysaj: «Due finali per l’Albania, critiche? Le ho sempre sentite» Le parole del terzino biancoceleste

Il terzino della Lazio, Elseid Hysaj, ha parlato cosi nella conferenza stampa pre Albania Moldavia.

«Saranno due finali, ma dobbiamo pensare prima alla Moldavia. È una squadra molto forte in questo momento. Dobbiamo andare lì per non perdere, perché forse ci serve un punto e siamo qualificati, ma sarebbe bello vincere e raggiungere il record di punti per la Nazionale. Come partita sembra più semplice, ma a dire il vero è una partita pesante. Se perdessimo, ci sarebbe più pressione. Siamo tutti convinti di essere preparati e vincere questa partita. Critiche? Posso ricevere critiche perché è quello che ho sentito in tutta la mia vita. I risultati e la posizione in cui siamo sono importanti. Abbiamo la possibilità di andare agli Europei. Le critiche ci saranno sempre»