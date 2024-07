Hysaj a LSC: «Baroni? Ci ho parlato e lui mi ha detto che vuole QUESTO da me in questi primi giorni»

Hysaj, il giocatore albanese di rientro dalla delusione europea con la sua nazionale rilascia alcune dichiarazioni su Baroni e non solo

Intervenuto ai microfoni di LSC, Hysaj tornato dopo la delusione di Euro 2024 con la sua Albania, ha parlato esternando le sue primissime impressioni del ritiro della Lazio ad Auronzo e si sofferma su mister Baroni

PAROLE – Ho trovato una squadra con molta voglia, si vede che dobbiamo costruire una nuova era. Sono andati via giocatori importanti ma ne sono arrivati anche di molto bravi che ci posso dare una mano. Non ho ancora lavorato con Baroni. Ci ho parlato. Mi ha detto di stare tranquillo e di riprendermi dalle fatiche dell’Europeo con calma. Il nostro è un gruppo nuovo, ma compatto. Sono tutti bravi ragazzi. In questi giorni ho visto che sono tutti contenti, pronti a lavorare a migliorare

I tifosi sono la cosa principale. Senza il loro sostegno non riusciamo a giocare bene o a dare il massimo. Speriamo di vedere sempre lo stadio pieno che è bellissimo. L’Europa League è una nuova competizione in cui bisogna starci dentro e far vedere le nostre qualità. Per me più ci sono partite e meglio è. Il nostro lavoro è quello di giocarne il più possibile, c’è anche più possibilità per tutti. È più bello, questo è il calcio. Aspettative alte? Questa è la Lazio, c’è una grande tifoseria che si aspetta sempre grandi cose. È il campo poi a parlare: a me ci è voluto un anno per prendere i tifosi. Bisogna avere fiducia e aspettare le gare per valutare tutti i giocatori nuovi. Sono importanti e ci daranno una grande mano