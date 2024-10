Hummels Roma: «Felice del mio esordio, lo aspettavo da tempo. Ovviamente speravo un risultato diverso»

Le parole di Mats Hummels, difensore della Roma, dopo il debutto in Serie A contro la Fiorentina nel ko dei giallorossi

Mats Hummels ha parlato ieri sera dalla premiazione del Pallone d’Oro del suo debutto in Serie A nella sconfitta per 5-1 della Roma contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole, riportate da la Gazzetta dello Sport.

LE PAROLE – «Sono contento per aver finalmente esordito, aspettavo questo momento da tempo. Speravo da un po’ di mettere piede in campo in Serie A. Ovviamente questo sentimento contrasta con la tristezza per la sconfitta di Firenze e per come è maturata. Non siamo contenti dei risultati attuali, ma la squadra è forte, in qualche settimana le cose non possono che migliorare».