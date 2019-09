HIGHLIGHTS Lazio Parma 2-0: Immobile e Marusic protagonisti

Lazio Parma highlights e gol: le azioni salienti del match della 4ª giornata della Serie A 2019/2020

Lazio Parma highlights / Deve dare delle risposte la Lazio, dopo le due sconfitte contro Spal e Cluj. All’Olimpico è atteso il Parma, che sarò l’avversario dei biancocelesti per questa quarta giornata di Serie A. Inzaghi si affida al modulo fantasia: centrocampo con Luis Alberto, Milinkovic e Leiva, in avanti spazio a Correa e Immobile. Panchina per Lazzari, al suo posto c’è Marusic. Di seguito le azioni salienti della partita.

Lazio Parma 1-0 – Gol Immobile: Ciro Immobile porta in vantaggio i suoi. Servito in verticale da Luis Alberto, il bomber biancoceleste si fa beffe di Sepe e mette la palla in rete.

Lazio Parma 2-0 – Assist di Milinkovic per Marusicche incrocia la conclusione con il destro e batte Sepe.