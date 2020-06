HIGHLIGHTS Lazio Fiorentina: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la ventottesima giornata di Serie A 2019/20: highlights Lazio Fiorentina

5′ Occasione Lazio –Caicedo da buona posizione colpisce di testa, ma il suo tiro finisce alto

18′ Tentativo di Pezzella – Colpo di testa del capitano viola sugli sviluppi di un corner, para facile Strakosha

25′ Vantaggio Fiorentina – Gran goal di Ribery che salta due uomini biancocelesti e trafigge un incolpevole Strakosha

’27 Miracolo Dragowski – Colpo di testa di Parolo, Dragowski si supera con un colpo di reni

’36 Caicedo di testa non riesce a schiacciare – Buon cross di Lazzari, Caicedo di testa non riesce a inquadrare la porta

’47 Ci prova Castrovilli – Incursione viola in area di rigore, Castrovilli va al tiro respinge bene Strakosha

‘49 Traversa Fiorentina – Ghezzal ci prova dai 20 metri con un tiro a giro che coglie il montante

’63 riflesso di Dragowski – Gran tiro di Jony, alza sopra la traversa il portiere viola

’66 Immobile dal dischetto – Pareggio Lazio, 28esimo goal in campionato per Immobile che non sbaglia dagli 11 metri

’83 Vantaggio Lazio – Goal del raddoppio biancoceleste che porta la firma di Luis Alberto. Il numero 10 con una rasoiata dal limite dell’area di rigore trafigge Dragowski

Gianlorenzo Di Pinto