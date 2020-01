HIGHLIGHTS Brescia Lazio: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2019/20: highlights Brescia Lazio

La Lazio al Rigamonti sfida il Brescia per cercare di rimanere al terzo posto in solitaria.

HIGHLIGHTS 6′ – Azione manovrata della Lazio, Lazzari serve Immobile dentro l’area che tira male ed involontariamente serve Caicedo: il Panterone segna ma è in posizione di offside. Giusta la segnalazione.

18′ – Dalla trequarti arriva il lancio lungo del Brescia che trova Balotelli: anche se marcato, il numero 45 manda a vuoto Luiz Felipe e fredda Strakosha con un diagonale lento e preciso. Padroni di casa in vantaggio per 1-0.

39′ – Caicedo servito da Immobile con un passaggio filtrante, viene trattenuto da Cistana che viene ammonito ancora ed espulso. Rigore per la Lazio.

42′ – Immobile dal dischetto è freddo e spiazza Joronen e riporta la parità. 1-1.

53′ – Strakosha salva il risultato, compiendo una parata con la mano di richiamo in controtempo sul tiro di Bisoli.

76′ – Tonali si fa beffe del centrocampo laziale, correndo in lungo e in largo per il campo ma alla fine viene accerchiato e non conclude nulla. Pericoloso il Brescia con la sua stella.

90’+2′ – Lancio lungo per Caicedo che fa la sponda e serve con la punta Immobile che gonfia la rete: 1-2 Lazio.