HIGHLIGHTS Atalanta Lazio: gol e azioni salienti del match

Le azioni salienti del match tra Atalanta e Lazio valido per la ventisettesima giornata di Serie A.

‘5 Vantaggio Lazio – Alla prima azione offensiva la Lazio passa, Lazzari scappa via sulla destra e mette in mezzo un traversone, De Roon in modo maldestro anticipa tutti e infila la sfera nella sua porta

’10 Raddoppio Lazio – 0-2 Milinkovic che con il destro dai 25 metri non lascia scampo a Gollini

’27 Immobile a un passo dal 3-0 – Duettano Luis Alberto e Immobile al limite dell’area atalantina, il numero 17 supera Palomino e con un destro a giro per poco non beffa Gollini.

’28 Strakosha miracoloso su Zapata – L’estremo difensore albanese prima respinge una conclusione di Gomez, sulla ribattuta si supera su un tiro a colpo sicuro di Zapata

’31 Botta dai 30 metri di Malinovski – Botta da fuori da parte del trequartista ucraino, attento Strakosha a respingere in corner

’35 Correa pericoloso – L’argentino all’interno dell’aerea di rigore prova a sorprendere Gollini: tentativo debole

’38 Gol Atalanta, accorcia la Dea – Cross dalla destra di Hateboer e colpo di testa vincente di Gosens che trafigge Strakosha

’42 Tentativo di Correa – Destro dai 20 metri dell’argentino, para a terra Gollini

’44 Atalanta pericolosa – Tentativo di Gosens all’interno dell’area di rigore, blocca Strakosha

’49 Atalanta vicino al pareggio – Cross in aerea di Gomez, Malinkovski impatta al volo ma Radu devìa in modo decisivo in corner

’51 Spinge ancora la Dea – Sponda in area di Zapata per Djimisiti che all’altezza del dischetto manda a lato di poco

’66 Pareggio Atalanta– Gran goal di Malinovsky che dai 20 metri trafigge Strakosha

’80 Vantaggio Atalanta – Goal di Palomino sugli sviluppi di un corner

’90 Muriel si divora il 4-2 – L’attaccante colombiano da buona posizione non sfrutta l’occasione

Gianlorenzo Di Pinto