Hernanes in visita a Vinovo «Spero di portar fortuna» – VIDEO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Hernanes ha fatto visita al centro sportivo di Vinovo. Una bella sorpresa del brasiliano alla sua ex squadra

Ospite a sorpresa oggi nel centro sportivo di Vinovo. Infatti, a seguire con attenzione l’allenamento della Juventus, c’era Hernanes.

«Spero di portar fortuna per il derby con il Torino», ha detto il brasiliano in un video apparso sui canali social. L’ex Lazio si è soffermato a lungo con mister Allegri. Insomma, una giornata speciale per lui.