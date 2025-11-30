Hernanes torna su Milan Lazio: ecco cosa ha detto su quel contatto finale. Parole durissime!

Hernanes, l’ex centrocampista punta il dito contro il VAR: polemica sul richiamo a Collu nell’episodio Romagnoli-Pavlovic

Il finale di Milan-Lazio continua a far discutere e a dividere gli addetti ai lavori. L’episodio del presunto tocco di mano di Pavlovic, seguito dall’annullamento del rigore per un fallo di Marusic, ha acceso un acceso dibattito tra opinionisti e commentatori. Tra le voci più critiche si è distinta quella di Hernanes, ex centrocampista biancoceleste e oggi volto di DAZN, che non ha risparmiato accuse alla direzione arbitrale di Collu.

Il brasiliano ha contestato con forza la decisione finale dell’arbitro, che dopo la revisione al monitor ha ravvisato una trattenuta di Marusic su Pavlovic. Secondo Hernanes, il contatto con il braccio non doveva essere punito e, ancor più grave, è stata la scelta di assegnare una punizione al Milan per un fallo giudicato marginale.

PAROLE – «Marelli, ti prego, inizia un movimento per cambiare il protocollo. Non esiste che ogni tocco di mano debba essere rigore. Perché poi magari gli arbitri si trovano a dover prendere una decisione così importante per un fallo di mano che non è mai punibile e commettono errori ancora più grossi, come il dare fallo per trattenuta su Marusic. Mai rigore, ma neanche fallo».

Il “Profeta” ha quindi lanciato un appello diretto: rivedere il protocollo sul fallo di mano. A suo avviso, l’eccessiva rigidità delle regole sta costringendo i direttori di gara a decisioni affrettate o a giustificazioni su episodi minimi, generando confusione e penalizzando lo spettacolo. Una polemica che riporta ancora una volta al centro del dibattito calcistico italiano il tema dell’interpretazione arbitrale e della necessità di maggiore chiarezza.

