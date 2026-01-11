Hellas Verona Lazio 0-1, i capitolini si aggiudicano la partita con un autogol sfortunato: Sarri fa tre punti con un colpo di coda

Hellas Verona Lazio, i biancocelesti di Maurizio Sarri vincono la sfida del Bentegodi grazie ad una rete nel finale di gara! Com’è andata la gara

L’Hellas Verona e la Lazio si sfidano oggi a partire dalle ore 18:00 presso lo stadio Bentegodi sotto la direzione del signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. La squadra allenata dal tecnico Paolo Zanetti affronta quella di Maurizio Sarri per la sfida valida per la 20a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!

CRONACA HELLAS VERONA LAZIO

90′ – Termina con una vittoria e rete inviolata la sfida del Bentegodi sono tre punti per i capitolini.

88′ – Fuori Taylor dentro Belahyane.

87 – Dentro Al-Musrati al posto di Niasse

86′ – Che mischia nell’area della Lazio. Grande occasione per il Verona che ha provato a insaccare con Valentini anticipato da Provedel, tuttavia interviene il VAR per una review!

79′ – GOL LAZIO, Lazzari si fa trovare pronto vicino alla porta con un gran tiro cross deviato da Nelsson in scivolata che sorprende Montipo’ con una deviazione in pallonetto! Biancocelesti in vantaggio.

76′ – Occasione Verona, Bernede trova una conclusione molto pericolosa con il collo interno ma trova solo l’esterno della rete. Sospiro di sollievo per la Lazio.

72′ – Occasione Lazio! Marusic tira una gran punizione ma Montipo’ chiude la porta.

67′ Entrano Pedro e Rovella per Cataldi e Isaksen.

67′ Orban esce dal campo per fare posto a Sarr ed esce anche Giovane per Mosquera.

66′ – Orban cerc ail tiro al volo da fuori ma la palla finisce alta.

54′ – Doppio cambio per la Lazio! Lazzari per Pellegrini e dentro Ratkov per Noslin!

54′ – Pellegrini salva tutto dopo il salvataggio sotto porta di Provedel.

49′ – Giovane sfrutta un errore di Gila e trova lo spazio, provvidenziale il recupero di Marusic.

46′ – Riaprono le ostilità al Bentegodi

45′ + 1 – duplice fischio termina il primo tempo.

43′ – Romagnoli cerca la rete di testa dopo la sponda di Marusic ma la palla finisce alta.

41′ – occasione Verona! Bradaric cerca il gol col mancino ma Provedel chiude la porta! Che parata per l’ex Spezia.

33′ – Che passaggio filtrante per i capitolini che non riescono a sfruttare l’occasione per una grande chiusura di Bella Kotchap.

25′ – Valentini si fa ammonire per una trattenuta a centrocampo, 2/3 della difesa butea a rischio rosso.

20′ – Orban tenta una conclusione pericolosavma era in fuorigioco. Rischio sfiorato.

18′ – Primo corner per la Lazio calciato da Cataldi che cerca la combinazione ma spreca mentre Giovane riparte in contropiede. Cancellieri chiude l’avversario in modo scomposto e prende il cartellino giallo

15′ – Isaksen cerca un’incursione sul lato sinistro ma viene disinnescato dal portiere.

10′ – Romagnoli chiude una incursione centrale del Verona conclusa con una tentata conclusione di Orban. Nessun problema per Provedel

6′ – Arriva il primo giallo per Bella Kotchap per un fallo sulla trequarti.

4′ – Palla alta e prima occasione incredibile per la Lazio Isaksen porta la palla a centro area e scarica il tiro che viene rimpallato.. Bella Kotchap salva tutto prima del tap in vincente di Noslin.

1′ – Inizia il match al Bentegodi! Fischia l’inizio l’arbitro!

TABELLINO HELLAS VERONA LAZIO 0-1

GOL: Nelsson (Aut.)

AMMONIZIONI: Bella Kotchap (V), Cancellieri (L), Valentini (V)

ESPULSIONI:

CAMBI: Lazzari per Pellegrini e dentro Ratkov per Noslin al 54′. Pedro e Rovella per Cataldi e Isaksen al 67′, Orban per Sarr e giovane per Mosquera al 67′, dentro Al-Musrati al posto di Niasse all’8’7, fuori Taylor dentro Belahyane all’88’.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. A disposizione: S. Perilli, G. Kastanos, Enzo Ebosse, S. Serdar, Abdou Harroui, Al Musrati, Daniel Oyegoke, Daniel Mosquera, Amin Sarr, Tobias Slotsager, Giacomo Toniolo, Fallou Cham Allenatore: Paolo Zanetti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Noslin, Isaksen. A disposizione: Pedro, E. Hysaj, M. Lazzari, Christos Mandas, Nuno Tavares, N. Rovella, Alessio Furlanetto, Oliver Provstgaard, Petar Ratkov, Reda Belahyane. Allenatore: Maurizio Sarri

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata

1° ASSISTENTE: Vito Mastrodonato della sezione di Molfetta

2° ASSISTENTE: Andrea Bianchini della sezione di Perugia

QUARTO UOMO: Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco

VAR: Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia

AVAR: Michael Fabbri della sezione di Ravenna

