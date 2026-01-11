 Hellas Verona Lazio LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match - Lazio News 24
Hellas Verona Lazio LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match

As Roma 04/10/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Torino / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: esultanza gol Matteo Cancellieri

Hellas Verona Lazio: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 20a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Segui il match con noi!

L’Hellas Verona e la Lazio si sfidano oggi a partire dalle ore 18:00 presso lo stadio Bentegodi sotto la direzione del signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. La squadra allenata dal tecnico Paolo Zanetti affronta quella di Maurizio Sarri per la sfida valida per la 20a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!

CRONACA HELLAS VERONA LAZIO

Aggiornamenti dalle ore 18:00

TABELLINO HELLAS VERONA LAZIO

GOL:

AMMONIZIONI:

ESPULSIONI:

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. A disposizione: S. Perilli, G. Kastanos, Enzo Ebosse, S. Serdar, Abdou Harroui, Al Musrati, Daniel Oyegoke, Daniel Mosquera, Amin Sarr, Tobias Slotsager, Giacomo Toniolo, Fallou Cham Allenatore: Paolo Zanetti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Noslin, Isaksen. A disposizione: Pedro, E. Hysaj, M. Lazzari, Christos Mandas, Nuno Tavares, N. Rovella, Alessio Furlanetto, Oliver Provstgaard, Petar Ratkov, Reda Belahyane. Allenatore: Maurizio Sarri

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata

1° ASSISTENTE: Vito Mastrodonato della sezione di Molfetta

2° ASSISTENTE: Andrea Bianchini della sezione di Perugia

QUARTO UOMO: Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco

VAR: Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia

AVAR: Michael Fabbri della sezione di Ravenna

